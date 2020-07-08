لاعب عربي فرّغ فندقه الخاص لعلاج كورونا.. فأصيب وكل عائلته!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصيب نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم والمدرب الحالي لمنتخب الناشئين العراقي عماد محمد، بفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي داهم أيضاً كل عائلته.

وقالت موقع قناة "السومرية" العراقية: "إن عماد محمد أصيب بكورونا هو وأفراد عائلته وقد أثبتت الفحوصات الطبية ذلك".

ويعتبر عماد محمد (مواليد كربلاء 1979) وأحد نجوم المنتخب العراقي الذي فاز بكأس آسيا 2007، ومثل "أسود الرافدين" في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما حصل على المركز الرابع، كما لعب بكأس العالم للشباب في كندا عام 2002.

من جهتها، ذكرت قناة "روسيا اليوم": "إن عماد محمد كان قد فرغ الفندق الذي يملكه في محافظة كربلاء ليكون مكانا لحجر المصابين وبشكل مجاني".

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