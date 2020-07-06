ريال مدريد يستغني عن خدمات 5 لاعبين.. على رأسهم غاريث بيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد الإسباني يسعى إلى بيع خمسة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هم: الويلزي غاريث بيل، والدومينيكاني ماريانو دياز، وإبراهيم دياز، والكولومبي خاميس رودريغيز، وداني سيبالوس المعار إلى أرسنال الإنجليزي.

وقالت الصحيفة: "هذه الصفقات في حال إبرامها سيجني منها ريال مدريد نحو 200 مليون يورو".

يذكر أن ريال مدريد أصبح قريباً من الفوز بلقب الدوري الإسباني، خصوصاً أنه يتصدر الترتيب برصيد 77 نقطة مع تبقي أربع جولات على نهاية البطولة، متفوقا بفارق أربع نقاط على غريمه التقليدي برشلونة.

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