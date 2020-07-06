نادي الزمالك يسجل إصابة ثالثة بفيروس كورونا.. "لاعب وإداري وطبيب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن طبيب فريق نادي الزمالك المصري محمد أسامة عن إصابة زميل له في الجهاز الطبي داخل النادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال محمد أسامة لقناة "أون تايم" المصرية أمس الأحد: "أسفرت نتيجة المسحة الطبية الأولى للزمالك عن إصابتين بفيروس كورونا، أولهما اللاعب مصطفى فتحي والثاني عضو في الجهاز الإداري"، مضيفاً: "لدينا ثلاثة إصابات في الفريق بفيروس كورونا، لاعب وإداري وعضو في الجهاز الطبي".

وعلى الرغم من تفشي كورونا بين الرياضيين في مصر إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استكمال بطولة الدوري الممتاز في السابع من أغسطس المقبل.

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