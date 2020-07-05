ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. هل يحسم رونالدو اللقب؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفاً ساحراً من ضربة حرة مباشرة ليقود فريقه يوفنتوس إلى الفوز على تورينو 4-1 في الجولة 30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 25 هدفاً على لائحة ترتيب هدافي البطولة.

ويحتل "الدون" المركز الثاني على قائمة الهدافين برصيد 25 هدفاً متأخراً بفارق أربعة أهداف عن نجم لاتسيو شيرو ايموبيلي، فيما يتبقى ثمان جولات على نهاية "الكالتشيو" الذي ينفرد بصدارته اليوفي بفارق سبع نقاط عن لاتسيو.

ويعتبر هدف رونالدو بمرمى تورينو الأول له من ضربة حرة مباشرة مع السيدة العجوز" منذ انضمامه للفريق قادماً من ريال مدريد منذ 2018، وذلك بعد 43 محاولة، فيما يعد الهدف رقم 55 لـ"الدون" من ركلات حرة طوال مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخب (32 مع ريال مدريد، 13 مع مانشستر يونايتد، 19 مع منتخب البرتغال، وواحدة مع يوفنتوس).



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