بالصور: كورونا يتسلل إلى نادي النصر السعودي.. ويصيب أفضل نجومه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

​كشفت صحيفة "سبورت" السعودية عن إصابة نجم النصر، المغربي نور الدين مرابط بفيروس كورونا (كوفيد 19) بعدما جاءت عينة المسحة الأولى للاعب إيجابية.

وقالت الصحيفة: "لن يستطيع مرابط الانضمام إلى التدريبات قبل إعادة الفحص خلال خمسة أيام"، مشيرة إلى أن "اللاعب المغربي لا يعاني من أي أعراض، وبذلك عودته هي مسألة وقت و لن تمنعه الإصابة بالفيروس من المشاركة و إتمام جاهزيته لديربي الهلال".

ويلتقي النصر مع غريمه الهلال في أولى مبارياته بعد العودة من كورونا في الخامس من أغسطس المقبل.

ويعتبر مرابط من أفضل لاعبي النصر ويشكل إلى جانب مواطنه عبدالرزاق حمدالله القوة الضاربة في الفريق وكان كلاهما قادا "العالمي" للفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي.

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