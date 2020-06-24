عاجل.. عملية جراحية لنجم مانشستر سيتي أغويرو تهدد مشاركته أمام ريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف نجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو اليوم الأربعاء عن خضوعه إلى عملية جراحية في الركبة سيجريها في إسبانيا، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي الإثنين الماضي، مما يهدد مشاركته في موقعة الإياب امام ريال مدريد الإسباني في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي تستأنف مبارياته في أغسطس المقبل.

وقال أغويرو عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل شيء سار على ما يرام، وسأبدأ عملية التعافي قريبا. شكرا جزيلا للطبيب (رامون) كوغات وفريقه، ولكم جميعا على دعمكم".

يذكر ان مانشستر سيتي تغلب على ريال مدريد بهدفين لهدف في "سانتياغو برنابيو" بمباراة الذهاب.

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