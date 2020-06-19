بالفيديو: احتفال "ناري" للجمهور الروسي فرحاً باستئناف الدوري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفل الجمهور الروسي باستئناف الدوري الروسي بكرة القدم، أمس الخميس على طريقتهم الخاصة، إذ أطلقو الألعاب النارية في مدينة سان بطرسبورغ، على الرغم من الحظر والاجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت جماهير نادي زينيت الأكثر سعادة لأن فريقها يتصدر ترتيب الدوري الروسي برصيد 50 نقطة بفارق تسع نقاط عن ملاحقيه لوكوموتيف وكراسنودار، مما يعني اقترابه من اللقب بعدما تخلص من شبح صدور قرار إلغاء البطولة خلال الفترة الماضية.

Фанаты петербургского футбольного клуба «Зенит» устроили нелегальное огненное шоу на стрелке Васильевского острова вечером накануне. Болельщики жгли фальшфейеры и пускали фейерверки. Внезапную акцию они назвали «Погнали!» в честь возобновления сезона Российской Премьер-Лиги. pic.twitter.com/tish4hkQSp — Пятый канал Новости (@5tv) June 19, 2020

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