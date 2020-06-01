الاتحاد اللبناني لكرة السلة يلغي كل بطولاته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن ​الاتحاد اللبناني لكرة السلة، اليوم الاثنين،​ عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، إلغاء جميع بطولاته لموسم 2019-2020.

وقال في بيان رسمي: "بسبب القوة القاهرة التي تعاني منها البلاد منذ تاريخ 18/10/2019 ولغاية الساعة دون انقطاع، تقرّر إلغاء جميع البطولات لمختلف الدرجات والفئات لموسم 2019-2020 دون أي استثناء"

وأضاف "أنه سيشكّل لجنة مختصة لإعداد وإجراء الدراسات اللازمة بغية وضع رؤية واضحة تشمل شكل وهيكلية وأنظمة بطولات الموسم المقبل في ضوء الأوضاع الإستثنائية الصعبة والحرجة التي تعاني منها رياضة كرة السلة على مختلف المستويات والأصعدة".

وختم "يدعو الاتحاد جميع إدارات الاندية والمدربين واللاعبين وعائلة كرة السلة الى التعاون الكامل من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة والتنسيق من اجل العمل على إطلاق بطولات الموسم المقبل بأفضل شكل ممكن".

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