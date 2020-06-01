تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس إدارة الأهلي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف محمد حمودة المستشار القانوني لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس إدارة الأهلي المصري محمد سراج.

وقال محمد حمودة لقناة صدى البلد المصرية: "كلفني تركي آل الشيخ بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج".

وأضاف: "ما بدر من محمد سراج من ألفاظ خارجة عن الأهداب العامة وتمس الشرف والنزاهة الخاصة، لذلك كلفني آل الشيخ أيضا بمتابعة البلاغات حتى يُعاقب محمد سراج بالعقوبات الواردة في القانون المصري التي قد تصل إلى الحبس".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news