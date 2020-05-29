إعلامي إسباني يسبّ نجم ريال مدريد إيسكو ويطالب بطرده

المصدر: حميد نعمان ■دبي

هاجم الصحافي والإعلامي الإسباني الشهير والمثير للجدل، ألفونسو أوسيا، نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو، وزوجته سارا سالامو، بسبب تغريدة ضد أثرياء العاصمة الإسبانية أيدها إيسكو بالإعجاب. وطالب أوسيا بطرد إيسكو من الفريق العريق. وكان إيسكو قد أعجب بتغريدة تصف أثرياء مدريد الذين يقطنون الضواحي الراقية ويطلق عليهم «كايتانوز»، بـ«المجرمين».

واشتبك الطرفان في التواصل الاجتماعي، والتحق بهم مجموعة من الإسبان الذين أيدوا إيسكو وزوجته، على اعتبار أن أثرياء العاصمة لا يلقون بالاً للتضامن الاجتماعي، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة بسبب جائحة «كورونا»، كما تم التطرق إلى موضوع مصارعة الثيران، وانتقد فيه الأثرياء أيضاً، خصوصاً أن أوسيا بين المؤيدين لهذه الرياضة.

وقالت صحيفة «ماركا»، أمس، إن أوسيا طالب رئيس النادي بيريز بطرد إيسكو، قائلاً إنه لم يقدم شيئاً يذكر.

إيسكو أبدى إعجابه بتغريدة تهاجم أثرياء العاصمة الإسبانية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news