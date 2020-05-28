"فيفا" يكشف نتيجة الصراع بين الزاكي والحضري على لقب أفضل حارس في تاريخ إفريقيا

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم عن نتائج الاستطلاع الذي أجراه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والخاص باختيار أفضل حارس في تاريخ كرة القدم بالقارة الإفريقية.

وكشف "فيفا" عن أن جمهور المستطلعين اختاروا الحارس المغربي التاريخي بادو الزاكي (64 سنة) متفوقا على المخضرم المصري عصام الحضري، ثم حل رابعا الحارس الكاميروني الشهير جوزيف انطوان بل ثالثا، ورابعا الكاميروني توماس نكونو. وفاز الزاكي بنسبة 31%، مقابل 28.1% للحضري.

يذكر أن بادو الزاكي قدم مسيرة حافلة مع المنتخب المغربي، وكان أحد أحد أبرز العناصر التي بلغ الدور الثاني في مونديال المكسيك 1986، في أول إنجاز عربي وإفريقي، وخسر في هذا الدور بصعوبة بالغة وبهدف لصفر أمام العملاق الألماني الغربي بهدف لوثار ماتيوس.

وسبق لبادو الزاكي أن فاز كذلك بالكرة الذهبية الإفريقية، ويعتبر أحد أبرز الحراس في تاريخ فريق الوداد، كما قدم سنوات حافلة خلال تجربته الاحترافية الناجحة في فريق مايوركا الإسباني بين 1986 و1992، ويعتبر من الأيقونات في تاريخ النادي. في المقابل لم يكن اختيار الحضري مفاجئا كونه أحد أبرز الحراس في تاريخ المنتخب المصري، وصاحب الرقم القياسي العالمي كأكبر الحراس سنا.

يذكر أن الزاكي خاض تجارب احترافية ناجحة، أبرزها حين بلغ مع المنتخب المغربي نهائي كأس أمم إفريقيا 2004، وخسر بصعوبة بنتيجة 2-1 أمام المضيف المنتخب التونسي.

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