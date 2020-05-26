حارس ناد إنجليزي مصدوم بعد إصابته بفيروس كورونا.. ويتساءل: ما زلت لاعباً شاباً

المصدر: وكالات

كشف حارس نادي بورنموث الإنجليزي لكرة القدم آرون رامسدايل أمس أنه صدم لدى اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، معتبرا أن الأمر كان "مخيفا ومثيرا للقلق"، رغم تأكيده أنه لا يعاني من عوارض، وتساءل "كيف أصابه به وما زلت لاعبا شابا". وتم تسجيل

ثماني حالات إصابة بعد جولتين من الفحوص التي أجرتها رابطة الدوري الممتاز لمختلف الفرق، ضمن الاستعدادات لاستئناف محتمل لمنافسات الدوري في يونيو.

وقال حارس بورنموث رامسدايل لصحيفة "ذي صن" اليوم: كان الأمر صدمة بلا شك. لم أخالط أحدا (في الفترة الماضية)، لكنني الآن مصاب". وتابع "لا تظهر عليّ أي عوارض، لذا التقاط شخص شاب وفي صحة جيدة للعدوى، هو أمر مخيف ومثير للقلق".

وجاءت نتيجة الفحص الذي خضع له رامسدايل في الجولة الأولى سلبية، لكن نتيجة الفحص الثاني كانت مغايرة. ورجح حارس المرمى ان يكون قد التقط العدوى خلال زيارته متجرا للمواد الغذائية بغرض التبضع.

وأوضح "الأسبوع الماضي قمت بالأمور المعتادة مثل الذهاب الى السوبرماركت ومحطة الوقود، عندما تلتقط الفيروس، يظهر الأمر في عينات من دمك. لم يكن الأمر كذلك بطبيعة الحال (بعد الفحص الأول)". وتابع "كنت حذرا (مؤخرا) بقدر ما كنت حذرا خلال فترة الاغلاق، ويبدو انني التقطت العدوى خلال التبضع".

وأعلنت رابطة الدوري السبت تسجيل حالتي إصابة في صفوف الأندية، تضافان الى ست حالات سبق الإعلان عنها، من أصل 1744 فحصا أجريت على مرحلتين في الفترة الماضية. ومن المقرر ان تعلن غدا، نتيجة الجولة الثالثة من الفحوص المقامة الإثنين والثلاثاء.

وتواصل أندية الدوري الممتاز المشاورات بشأن الموعد المحتمل لاستئناف المنافسات خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، وذلك بعد نيلها موافقة الحكومة على توسيع قاعدة التمارين التي تقوم بها في مراكزها، والسماح بالاحتكاك بين اللاعبين.

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