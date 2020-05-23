الزمالك المصري مهدد بعقوبات من الاتحاد الإفريقي بسبب "نادي القرن الحقيقي"

المصدر: أحمد طارق-دبي

بات نادي الزمالك المصري مهدداً بتوقيع عقوبات عليه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بسبب قيام رئيس النادي مرتضى منصور بوضع لافتة أمام النادي كتب عليها أن الزمالك هو بطل القرن الحقيقي.

وقال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لموقع يالا كورة إن الزمالك سيكون تحت المساءلة القانونية بسبب لافتة نادي القرن، مشيراً إلى أن ما أقدم عليه نادي الزمالك سيعرضه بدون أي شك للمساءلة القانونية بعد أن تم استخدام شعار "كاف".

وأضاف: "لوائح الكاف واضحة، إذا ما تم استخدام شعار الاتحاد الأفريقي من جانب أي هيئة أو شخص فإن ذلك يعرضه لمساءلة قانونية".

وتابع: "العلامة التجارية للكاف مسجلة كعلامة تجارية حول العالم وأي انتهاك يعرض مرتكبه للمساءلة، الأمر سيكون به شق قضائي وإذا كان مرتكب المخالفة له علاقة بالكاف مثل نادي الزمالك فإنه سيكون هناك عقوبة مالية من جانب اللجان الداخلية".

وكان نادي الزمالك قد قام بتعليق لافتة عملاقة اليوم الجمعة بأنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات وليست بالمجاملات.

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