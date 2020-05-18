الاتحاد الأوروبي يعترف بأخطاء حكم "ريمونتادا" برشلونة أمام سان جيرمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بأن الحكم الألماني دنيز أيتكين، لم يوفق في قرارات تحكيمية خلال إدارته لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أروروبا قبل ثلاث سنوات، عندما تمكن البارسا من تحقيق "ريمونتادا" تاريخية بتعويض خسارته في باريس صفر-4، وفاز في "كامب نو" 6-1، ليحجز الفريق الكتالوني بطاقة العبور إلى ربع نهائي البطولة التي توج ريال مدريد بلقبها.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "(يويفا) يتجه لمعاقبة أيتكين بسبب أخطائه هذه، على الرغم من مرور قرابة ثلاثة أعوام على تلك المباراة".

وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي، أقر بأن أيتكين فشل في أداء واجباته، بعد أن ارتكب أخطاء عدة، وعلى وجه الخصوص، احتسابه ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة مهاجم برشلونة، لويس سواريز، ليحولها نيمار إلى الهدف الخامس للفريق الكاتالوني، في الأنفاس الأخيرة من المباراة".

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