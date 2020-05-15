مواعيد مباريات الدوري الألماني بتوقيت الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستأنف الدوري الألماني لكرة القدم نشاطه غداً السبت بإقامة ست مباريات في الجولة 26 بعد فترة توقف طويلة استمرت شهرين بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتتصدر مباراة "ديربي الرور" بين بروسيا دورتموند وشالكة المشهد في هذه الجولة قياساً بعراقته، وتالياً مواعيد المباريات بتوقيت الإمارات على مدار الأيام الثلاثة المقبلة:

غداً السبت

بروسيا دورتموند - شالكة 17:30

فورتونا دوسلدورف - بادربورن 17:30

هوفنهايم - هيرتا برلين 17:30

لايبزيغ - فرايبورغ 17:30

أوغسبورغ - فولفسبورغ 17:30

اينتراخت - بروسيا مونشنغلادباخ 20:30

الأحد

كولن - ماينز 17:30

يونيون - بايرن ميونيخ 20:00

الإثنين

فيردر بريمن - باير ليفركوزن 22:30

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