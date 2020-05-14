حقيقة تسبب نادي الزمالك في وفاة موظفة مفصولة.. الإدارة تصدر بيان ومرتضى منصور ينفي تحمل المسؤولية

المصدر: خالد صديق- دبي

قطع نادي الزمالك الشك باليقين في حقيقة وفاة إحدى العاملات بالنادي بسبب عدم حصولها على مستحقاتها عن الشهور الأخيرة.

وأصدر الزمالك الذي يرأس مجلس إدارته المستشار مرتضى منضور بيانا رسميا مساء اليوم عبر موقعه الرسمي قائلا: "يؤكد نادي الزمالك أن الشائعات التي ترددت في الساعات الماضية بشأن السيدة الراحلة بأن النادي قد قام بالاستغناء عن خدماتها لا أساس له من الصحة وأنها يرحمها الله تقدمت باستقالتها من العمل داخل النادي منذ شهر مارس الماضي لظروف خاصة".

وجاء في البيان الذي نشره موقع صدى البلد المصري: "يؤكد نادي الزمالك أن كل ما تردد هى شائعات سخيفة هدفها كعادة المتربصين بإثارة البلبلة والأزمات داخل الزمالك دون وجه حق، خاصة أن المجلس بقيادة المستشار مرتضى منصور دائم الوقوف بجوار أبناء النادي وموظفيه".

وتابع: "ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور وفاة إحدى موظفات النادي السابقين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ولأهلها الصبر والسلوان".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news