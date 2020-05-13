اعتقال لاعب ريال مدريد السابق بتهمة تجارة المخدرات

المصدر: وكالات

اعتقلت الشرطة الإسبانية، لاعب ريال مدريد السابق، الكولومبي إدوين كونغو، بصورة مؤقتة بتهمة تجارة المخدرات، ضمن عملية أمنية لمكافحة تهريب الكوكايين، في وقت نفى كونغو التهمة الموجهة إليه.

ولم يخض كونغو (43 عاما) الذي اعتزل كرة القدم عام 2009، أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الملكي، بل أمضى أعوامه معه (1999-2002) معارا الى بلد الوليد، وفيتوريا غيمارايش البرتغالي وتولوز الفرنسي.

وأوقف المهاجم السابق مع عشرة أشخاص آخرين ليل الثلاثاء من قبل الشرطة الإسبانية، ضمن عملية لتفكيك شبكة ضالعة في تهريب المخدرات، وتم الافراج عنه بعد استجوابه.

وقال كونغو لقناة "لا سيكستا" الإسبانية، "أنا بريء، لا علاقة لي أبدا ببيع أو تصنيع او أي شيء متعلق بالكوكايين".

وشرح الكولومبي "لدي علاقات مع أشخاص متورطين. ولكن ليس الى حد الاستنتاج أنني غيرتُ حياتي أو قمت بأمر غير عادي".

وانضم كونغو الى النادي الملكي عام 1999 ولكنه ظهر أكثر على الساحة الكروية بعد انتقاله الى ليفانتي عام 2002.



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