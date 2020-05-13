ميدو: الدوري المصري لن يعود.. وإلغاء جميع نتائجه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف النجم الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو" بأن الدوري المصري لكرة القدم لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه، مشيراً إلى أن مباريات إفريقيا المتبقية سيتم لعبها في أسبوع واحد فقط خلال سبتمبر المقبل في دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية، على حد تعبيره.

وتطرق ميدو في تغريدات على حسابه في "تويتر" إلى انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة، وقال: "ستكون هناك منافسة شرسة بين هاني أبوريدة وأحد المرشحين الأقوياء الذي يتم تحضيره الان.. شكل اللائحة الأساسية سيكون مفصل على هذا المرشح! وسيتم تشكيل رابطة الأندية وسيكون دورها في الأعوام المقبلة أهم من دور اتحاد الكرة.. ستكون من خمس أعضاء ورئيس يتم انتخابهم من 18 نادي في الدوري!".





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