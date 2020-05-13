رأي كلوب في جدل لا ينتهي.. ميسي أم رونالدو؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب صانع إنجازات ليفربول في الفترة الأخيرة، بنجمي برشلونة ويوفنتوس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على التوالي.

وقال كلوب، لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الأربعاء: "الاثنان رائعان، وقادران دائمًا على صناعة الفارق".

وعن الأفضل من بينهما، قال: "بالنسبة لي ميسي هو الأفضل، لكني أكن احترامًا كبيرًا وغير محدود لرونالدو.. لقد لعبنا ضد كليهما، ويكاد يكون من المستحيل الدفاع عن المرمى أمامهما".

وأوضح: "رونالدو، يستطيع القفز عاليًا ويركض سريعًا.. كذلك طريقة تعامل رونالدو مع الكرة، إنه محترف بشكل مذهل، أما ميسي، فهو يجعل الأشياء تبدو بسيطة للغاية، لذلك يعجبني كلاعب أكثر قليلًا من رونالدو.. لكن كريستيانو لاعب رائع أيضًا".

وختم كلوب: "إنهما الأفضل في العالم دون شك، جميعنا نرى ما يفعلانه في أرض الملعب".

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