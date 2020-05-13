مدرب لياقة بدنية يحدد العمر البيولوجي لاعتزال كريستيانو رونالدو

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

قال جواو أروسو مدرب اللياقة البدنية السابق للبرتغالي كريستيانو رونالدو إن نجم يوفنتوس الإيطالي بإمكانه اللعب حتى سن الـ40 إذا لم يتعرض لإصابة.

‎وقال أروسو في تصريحات أدلى بها لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "ماكينة مثله (رونالدو 35 سنة) قادرة على فعل أي شيء لأنه يعلم جسده جيداً وينصت إليه، ويمكنه تشغيله وإيقاف تشغيله وقتما شاء".
‎وأوضح: "الآن وبعد عودة لاعبي يوفنتوس إلى التدريبات، سيبدأ في محاولة التحرك في الملعب بشكل متكرر".
‎وأضاف مدرب اللياقة البدنية السابق الخاص بكريستيانو رونالدو: "بدون إصابة يمكنه أن يلعب حتى سن الـ40".
‎وتابع: "هدف كريستيانو رونالدو هو أن يظهر في مباريات يوفنتوس في غضون أسابيع وهو في نفس الحالة التي كان عليها قبل شهرين".
 

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