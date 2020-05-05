فيديو لنجم التنس الأول في العالم يغضب السلطات الإسبانية

المصدر: وكالات

أكدت السلطات الإسبانية أنه لا يسمح بعد للرياضيين بمزاولة التمارين في مراكز التدريب، وذلك بعدما نشر المصنف أول عالميا في كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، فيديو له وهو يتمرن في نادٍ بجنوب البلاد. وأكدت وسائل إعلام محلية أن الفيديو أغضب المسؤولين في إسبانيا.

ونشر الصربي عبر حسابه على "إنستغرام" شريطا مصورا، وهو يتدرب على ملعب في ماربيا، مرفقا إياه بتعليق جاء فيه "أنا سعيد جدا باللعب على أرض ترابية"، مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف "حسنا، وإن لبعض الوقت فقط". واضطر ذلك الاتحاد الإسباني للعبة لإصدار بيان ذكّر فيه بأن "المراكز التدريبية والأندية ستفتح بدءا من 11 مايو".

وأصدر المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة الإسبانية بيانا أمس، أوضح فيه شروط العودة إلى التمارين التي سمحت بها الحكومة ابتداء من الرابع من مايو مع بدء تخفيف إجراءات الإقفال التام المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وشرعت الحكومة الاثنين بخطة رفع الإقفال التام، والتي ستمتد على أربع مراحل، حيث ستسمح المرحلة الأولى التي تمتد حتى 11 مايو "بمعاودة التمارين الفردية للرياضيين المحترفين وعلى المستوى الوطني، والتمارين الأساسية للبطولات الاحترافية"، مثل الدوري المحلي لكرة القدم.

وأجرى الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا تمارين في ملعب خاص عائد لصديقه "من أجل تفادي أي نوع من الارباك". وأكد "الماتادور" في حديث لصحيفة "ايه بي سي" نشر اليوم "لم أتمرن في الأكاديمية (التابعة له) لأنني لا أعلم ما إذا بإمكاني الذهاب والتدرب هناك". وستسمح المرحلة الثانية من رفع الإقفال بإقامة "تدريبات متوسطة المستوى في البطولات الاحترافية"ضمن مجموعات صغيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news