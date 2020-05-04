الأهلي المصري في رمضان.. "بطولة ومشاكل ومقالب"

المصدر: محمد الحتو – دبي

فرض النادي الأهلي المصري نفسه مادة دسمة في شهر رمضان من خلال ثلاثة مشاهد تؤكد حجم الاهتمام المصري والعربي وحتى العالمي، لاسيما أنه حصد بطولة على الرغم من توقف النشاط الكروي بسبب جائحة كورونا بعد فوزه باستفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لـ"أجمل شعار نادٍ في العالم" بشهادة ثلاثة ملايين مشجعاً، واستحواذ نادي القرن على اهتمامات القنوات الفضائية باستضافة النجوم السابقين وبحث قضايا ومشكلات إدارية داخلية، فضلاً عن مشاركة نجومه اللاعبين في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي".

"الإمارات اليوم" ترصد ثلاثة مشاهد تؤكد حجم الاهتمام المصري والعربي وحتى العالمي، في حيوية النادي وقيمة نجومه عند الجماهير، على النحو التالي:

أجمل شعار في العالم

لم يسمح الأهلي لجائحة كورونا منعه من تحقيق بطولة تسعد جمهوره، إذ فاز اليوم الإثنين بالمركز الأول في استفتاء صحيفة "ماركا" الاسبانية لـ "أجمل شعار نادٍ في العالم" متفوقاً على 49 شعاراً لأندية عالمية تتمتع بشعبية جارفة يتقدمها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وليفربول الإنجليزي.

وحصد الأهلي ثلاثة ملايين صوتاً في الاستفتاء الضحم الذي شارك فيه 14 مليون مشجعاً.

"رامز مجنون رسمي"

ظهر ثلاثة من لاعبيه المحترف التونسي علي معلول ومحمود كهربا والحارس الدولي محمد الشناوي في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قنوات "إم بي سي"، بانتظار حلقة رابعة مع إداري الفريق سيد عبدالحفيظ تحوم الشكوك بعد أن طلب النادي الأهلي من مسؤولي القناة عدم إذاعتها وتسببت بأزمة بين الإداري والأهلي، بحسب وسائل الأعلام المصرية.

ويعتبر التركيز الكبير على لاعبي الأهلي للظهور في البرنامج دليل على حرص البرامج على استضافة أبرز النجوم في الوطن العربي الذين يحظون بقاعدة شعبية كبيرة.

صدارة إعلامية.. ومشاكل

ولأنه النادي الأكثر حصداً للبطولات في مصر والقارة الإفريقية، تصدر الأهلي المشهد إعلامياً في الساحة العربية، إذ سلطت الصحف المصرية والعربية الضوء عليه لبحث موضوعات وقضايا عدة تهم النادي أبرزها موقفه من استكمال الدوري المصري، وبعض المشكلات الإدارية التي واجهها وتحديداً ما يتردد حول منصب مدير الكرة بالنادي وترشيح النجمين السابقين خالد بيبو وعماد متعب لخلافة سيد عبد الحفيظ.

وامتدت سيطرة الأهلي على الأضواء تزامناً مع سوق الانتقالات الصيفية وملف عقود لاعبي الفريق، وما ضاعف من اهتمام الجماهير بأخبار النادي، فترة الحظر الصحي التي تهيمن على أرجاء العالم.

كما تهافتت القنوات الفضائية على استضافة لاعبيه القدامى نجوم الزمن الجميل في حوارات للحديث عن ذكريات الماضي أبرزهم حسام حسن ومجدي عبدالغني، مصطفى يونس، ورضا عبدالعال.

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