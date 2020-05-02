أغويرو: اللاعبون يخشون العودة للملاعب.. لدينا أطفال وعائلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو، أن أغلبية اللاعبين خائفون من استئناف مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأمل رابطة الدوري الانجليزي معاودة النشاط في الثامن من يونيو، ما يستدعي عودة اللاعبين الى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما ستم بحثه خلال اجتماع الأندية أمس.

وجاء كلام أغويرو في مقابلة مع شبكة «ال شيرينغيتو» الأرجنتينية، وقال: «أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالاً وعائلات».

وأضاف «خائف لكني لا أتواصل مع أشخاص آخرين وأنا في الحجر الصحي». وكشف أغويرو أن زملاءه سيكونون «مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص» عندما يعودون إلى العمل. وأضاف «آمل في إيجاد لقاح في أسرع وقت ممكن لكي ننتهي من هذا الأمر».

النجم الأرجنتيني:

سنكون مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص عندما نعود إلى العمل.

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