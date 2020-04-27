تسريبات بموعد استئناف الدوري الانجليزي.. وشروط غريبة للمباريات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن الحكومة البريطانية تضغط على الأندية ورابطة البريميرليج واتحاد الكرة من أجل استئناف الموسم، بهدف تحسين الحالة النفسية والمزاجية للمواطنين في ظل جائحة كورونا، وسرّبت الصحيفة موعد استئناف مباريات الدوري الانجليزي في الثامن من شهر يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة: "إن الحكومة كانت ترفض فكرة استكمال الدوري الإنجليزي، لكن وجهة نظرها تغيرت بشكل كامل في الوقت الحالي، وأصبحت الأكثر حرصاً على عودة كرة القدم".

وكشفت الصحيفة عن شروط غريبة تقترحها الحكومة البريطانية لاستكمال الموسم، مثل إقامة المباريات في ملاعب التدريبات أو في ملاعب محايدة مثل مركز سانت جورج بارك، على الرغم من أن الأندية تريد اللعب في ملاعبها المعتادة، وسط معارضة الحكومة.

وتحاول السلطات الإنجليزية الترفيه عن المواطنين في ظل الحجر المنزلي المفروض عليهم، وترى أن عودة كرة القدم خلف الأبواب المغلقة ستكون أسهل كثيراً من فتح قطاعات ترفيهية أخرى مثل دور السينما التي لا يمكن السيطرة على الحشود بها، ويتم دراسة ايضاً شراء حقوق بث المباريات من القنوات المحتكرة لبثها بشكل مجاني على المواطنين.

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