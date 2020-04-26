مارادونا مدافعاً عن رونالدينيو: «خطأه أنه محبوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دافع أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا عن النجم البرازيلي رونالدينيو، الذي يواجه اتهامات باستخدام وثائق سفر مزورة للدخول إلى باراغواي.

وقال مارادونا لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «ما حدث لصديقي رونالدينيو أحزنني.. إنه ليس مجرماً».

وأوضح: «ذهب رونالدينيو إلى باراغواي من أجل العمل فقط، خطأه هو أنه محبوب، إنه صديقي وسأدعمه حتى الموت».

وكانت السلطات في باراغواي قد أفرجت عن رونالدينيو، وشقيقه روبرتو، أخيراً عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما بعد دفع كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار، وفرضت المحكمة الإقامة الجبرية على الشقيقين في أحد فنادق العاصمة أسونسيون.

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