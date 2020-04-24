إقالة المدير المالي للزمالك المصري وإحالته للتحقيق بسبب قضية النقاز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقال نادي الزمالك المدير المالي للفريق الأول لكرة القدم محمد بدر بسبب قضية لاعب الفريق السابق التونسي حمدي النقاز.

وجاء قرار إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بسبب الورقة التي حصل عليها حمدي النقاز في أكتوبر الماضي والخاصة بحصول اللاعب على راتبه شهريا وليس على دفعات كما استند إليه اللاعب في شكواه ضد النادي لفسخ التعاقد، ونجح في مسعاه.

وقالت صحيفة "صدى البلد" المصرية إن "الزمالك اتخذ قرارا في الساعات الماضية بإيقاف محمد بدر وإحالته للتحقيق".

وحصل النقاز على حكم من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" بأحقيته في فسخ التعاقد وتغريم الزمالك مليون وربع مليون دولار.