محمد صلاح يخرج لجمهوره من الحجر الصحي "مفتول العضلات"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خرج نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح إلى جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مفتول العضلات، بعدما نشر صورة له على حسابه في "إنستغرام" برهن من خلالها احتفاظه بلياقته البدنية على الرغم من مخاوف تأثره كبقية اللاعبين في العالم من تداعيات الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا التي فرضت توقف النشاط الكروي.

وكشف صلاح من خلال الصورة عن التزامه بتمارين اللياقة المنزلية لكي يكون في أتم استعداد لخوض المباريات في حالة صدور أي قرار لاحق بالعودة إلى الملاعب واستكمال منافسات الدوري الإنجليزي.

يذكر أن محمد صلاح يحظى بمتابعة 37.8 مليون متابعاً على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".