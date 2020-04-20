وظيفة براتب مغرٍ لقيادة منصات "الشياطين الحمر".. تعرف إلى الشروط المطلوبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الملقب بـ"الشياطين الحمر" أعلنت عن وظيفة شاغرة براتب سنوي مغري أمام مشجعي الفريق لتولي مسؤولية إدارة حسابات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة: "سيحصل صاحب الوظيفة على 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا"، مشيرة إلى أن "مانشستر يونايتد يريد توافر صفات معينة في المتقدمين لتلك الوظيفة، حيث يرغب في شخص مهووس بالبيانات، وابتكار طرق جديدة ومثيرة للاهتمام من أجل التواصل مع المعجبين".

وأضافت "ذلك الشخص يجب أن يكون اجتماعيًا، وفي العشرينات من عمره، ويكون ماهرًا على الصعيد التكنولوجي حيث سينضم إلى فريق وسائل التواصل الاجتماعي في النادي".