رجل أعمال مصري سادس أغنى مالك نادٍ في الدوري الإنجليزي.. تعرف إلى ثروته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قائمة ملاك أندية الدوري الإنجليزي الأكثر ثراء في العالم، وحل رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس مالك أستون فيلا في المركز السادس.

وقالت الصحيفة إن "ساويرس يحتل المركز السادس بثروة قيمتها خمسة مليارات جنيه أسترليني، متفوقًا على ملّاك مانشستر يونايتد (التاسع) وليفربول صاحب المركز 12 في جدول الترتيب".

وأضافت: "ناصف ساويرس حصل على أستون فيلا في يوليو 2018 من الصيني توني شيا، عندما امتلك 55% من أسهم النادي".

وعاد أستون فيلا في عهد ناصف ساويرس إلى البريميرليج من جديد بعد سنوات في الدرجة الأولى.