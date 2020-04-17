صحيفة: محمد صلاح يراجع حساباته للرحيل عن ليفربول بمقابل مادي ضخم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن النجم المصري محمد صلاح الذي رفض الرحيل عن ليفربول بمقابل مادي كبير العام الماضي بات يراجع حساباته في الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الغموض الذي يكتنف مستقبله مع "الريدز" الذي قضى معه ثلاثة مواسم، مشددة على أنها "الفرصة الأخيرة للرحيل".

وقالت الصحيفة إن "محمد صلاح يراجع وضعه هذا الصيف لأنه يدرك أنها قد تكون فرصته الأخيرة للرحيل في صفقة كبرى من الناحية المالية ليخوض تحديًا جديدًا في نادٍ كبير، خصوصاً أنه يبلغ 27 عاماً وهو على مشارف تتويج الفريق بلقب الدوري الغائب عن النادي منذ 1990 (في حال استكمال البطولة)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بعد مساهمة صلاح في قيادة ليفربول إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، لكنه شعر أن وقت الرحيل كان خطأ لأنه كان يستهدف قيادة الريدز إلى تحقيق أول لقب الدوري، لكن ربما تتغير الأمور خلال فترة الانتقالات المقبلة".

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى 2023، ولكن النادي الإنجليزي لديه السلطة للمطالبة بمقابل مالي ضخم مقابل بيعه لعدم وجود شرط جزائي في عقده.