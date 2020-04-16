بشرى سارة.. الكرة الإيطالية في الطريق إلى الملاعب مايو المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن رابطة كرة القدم الإيطالية تدرس عودة النشاط الرياضي الكروي في البلاد يومي في 27 و28 مايو المقبل، بإقامة مباراتي إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا، وذلك لوضع حد لحالة التوقف الطويلة التي تمر بها الكرة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويلتقي في المواجهة الأولى يوفنتوس وميلان، وفي الثانية نابولي وإنترميلان، على أن تستأنف منافسات الدوري يوم 31 مايو من أجل إنهاء الموسم في الثاني من أغسطس.

وقالت الصحيفة إن "المقترح المقدم من رابطة كرة القدم الإيطالية سيدرسه قادة الأندية في اجتماع يعقد الثلائاء المقبل".

يذكر أن إيطاليا من أكثر دول العالم تأثراً بتفشي فيروس كورونا.