لاعب بالدوري السعودي يهدد ناديه بالرحيل إذا تم تخفيض راتبه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة عكاظ السعودية نقلاً عن تقارير إعلامية مغربية بأن محترف نادي النصر السعودي، الدولي المغربي نور الدين امرابط رفض طلب إدارة ناديه خفض راتبه في الفترة الحالية لتخفيف الأعباء المالية على الفريق، في ظل توقف وتعليق الأنشطة الرياضية، بسبب الإجراء الاحترازي الذي اتخذته أغلب الدوريات العالمية في مختلف بلدان العالم بما فيها الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الصحيفة إن "أمرابط هدد إدارة ناديه بالرحيل عن صفوف الفريق في حال تم إجباره على الخفض، بعد أن رفضت الإدارة النصراوية في وقت سابق تلبية مطالبه بزيادة وتحسين راتبه الشهري".

وكان الدولي المغربي نور الدين امرابط قد غادر الأراضي السعودية متجها إلى هولندا، للبقاء بجانب عائلته خلال فترة التوقف الحالية بسبب أزمة فايروس كورونا.