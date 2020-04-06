ديبالا يهزم غاريث بيل في «البلاي ستيشن».. لعب بريال مدريد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استبعد باولو ديبالا الجناح الويلزي غاريث بيل من تشكيلة البداية لفريقه ريال مدريد، لكن المهاجم الأرجنتيني لم يجد صعوبة في هزيمة فريق بيل مانشستر سيتي في مباراة إلكترونية خيرية.

وتعافى ديبالا، مهاجم يوفنتوس الإيطالي مؤخرا فقط من فيروس كورونا، لكنه ظهر في روح معنوية عالية وتفوق تماما على بيل، مهاجم ريال مدريد، في المباراة الإلكترونية بينهما التي أقيمت الأحد، بهدف جمع تبرعات لمكافحة فيروس كورونا تحت إشراف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) مطلع الأسبوع الحالي.

وفي ظل توقف معظم أنشطة ومنافسات كرة القدم حول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا جاءت المنافسات الإلكترونية لتقدم بعض التسلية والترفيه للرياضيين والجمهور على حد سواء.

وكان لاعبون آخرون مثل لوك شو، ودومينيك كالفرت لوين، وجوردان بيكفورد، ضمن هذا الحدث الذي بث حيا على موقع تويتش وجمع نحو 17 ألف جنيه إسترليني (20791 دولارا) من خلال تبرعات عبر الانترنت.

وقال ديبالا، الذي فاز بفضل هدفين من شخصيتي كريم بنزيمة وإيدن هازارد، إن مباراة الإعادة ستقام بالطريقة نفسها، لكن عبر رياضة الغولف التي يفضلها بيل كثيرا.

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: «ستكون المواجهة في ملعب الغولف» مؤكدا أنه لم يسبق له ممارسة اللعبة واقعيا.