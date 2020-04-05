كوريا الجنوبية تستخدم ملاعب كرة القدم لأداء امتحانات العام الدراسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لجأت السلطات في كوريا الجنوبية إلى استخدام ملاعب كرة القدم المتوقفة عن النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19، ليستخدمها طلاب المدارس والجامعات في أداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

وجاءت تلك الفكرة من جانب المسؤولين عن التعليم في كوريا الجنوبية لمنع التقارب بين الطلاب تفادياً لانتشار فيروس كورونا، وإيجاد المسافة الكاملة بين الأفراد والمقدرة بمتر ونصف المتر على أقل تقدير لعدم نقل الفيروس .

وشددت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية من إجراءاتها بعد انتهاء الامتحانات من عدم تجمعات الطلاب لأي سبب من الأسباب ومغادرة الملاعب بعد انتهاء المواعيد المخصصة للامتحانات مباشرة.

يذكر أن أخر إحصاء صادر في كوريا الجنوبية أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 10.237، تعافي منهم 6463، وتوفي 183 شخصا.