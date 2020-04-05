"الأولمبي الآسيوي" يتحدى "كورونا" ويؤكد إقامة الألعاب الشاطئية في الصين

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم أن 44 لجنة أولمبية آسيوية أرسلت حتى الان أعداد رياضييها للمشاركة في دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية السادسة المقررة في سانيا بالصين في الفترة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر 2020.

وقال المسلم في تصريحات صحافية: "أرسلت 44 لجنة أولمبية آسيوية أعداد رياضييها للمشاركة في الالعاب الاسيوية الشاطئية، والموعد النهائي لإقفال باب التسجيل للمشاركة سيكون في 13 أبريل الجاري".

وأضاف: "كون العدد الاجمالي في دورات الالعاب الاسيوية الشاطئية عادة نحو 3000 رياضي، لكن وصل العدد الان حتى 5000، ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد بنحو 20%".

وكان المسلم أشار قبل أيام إلى عودة السياحة إلى سانيا، واعتبر أن انتعاش قطاع السياحة في المدينة خطوة كبيرة على طريق الالعاب الاسيوية الشاطئية، وذلك بعد أن توقفت جميع النشاطات الرياضية في العالم تقريباً بسبب تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

وتعد سانيا وجهة سياحية رئيسة في مقاطعة جزيرة هاينان بجنوب الصين، وتعرف باسم "هاواي الصين" بسبب شواطئها الذهبية الطويلة، ومناخها الاستوائي ومنتجعاتها الفاخرة.

وكان مكتب السياحة والثقافة والاذاعة والتلفزيون والرياضة في المدينة قد أوضح أن المواقع السياحية في سانيا استقبلت قبل نحو أسبوعين 74 ألف سائح منذ إعادة فتحها للجمهور في 21 فبراير. هذا فضلاً عن عودة 23 ألف موظف في مجال السياحة إلى أعمالهم.

ويتضمن برنامج الالعاب الاسيوية الشاطئية في سانيا منافسات في 17 فعالية رياضية، هي: أكواثلون (السباحة)، الرياضات المائية (السباحة في المياه المفتوحة ومسابقة كرة الماء)، ألعاب القوى الشاطئية، سباقات الزوارق السريعة، سباقات قوارب التنين، كرة السلة المصغرة، التسلق الرياضي، كرة اليد الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الخشبية، فنون الدفاع عن النفس (المصارعة الشاطئية والجوجيتسو)، الكابادي الشاطئية، ركوب الامواج، الشراع، تقبال والطيران الشراعي.

وأطلق المجلس الاولمبي الآسيوي دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية عام 2008، فأقيمت النسخة الاولى في بالي بإندونيسيا، تلتها العاصمة العمانية مسقط في 2010، ثم هايانغ الصينية في 2012، وفوكيت التايلاندية في 2014، وأخيراً دانانغ في فيتنام في 2016.