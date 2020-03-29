عصام الحضري يطلب محو الزمالك من تاريخه.. ويقول: "غير محسوب من عمري!"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الحارس المصر الدولي المخضرم عصام الحضري إن الفترة التي لعبها بنادي الزمالك موسم 2010-2011 "غير محسوبة من عمره".

وقال الحضري (47 عاماً) في مقابلة أجرتها معه قناة "أون تايم سبورت" المصرية، أمس السبت: "انتقلت للزمالك كلاعب محترف، ولعبت له لمدة أربعة أشهر لكني لم أُوفق.. لم تكن الظروف جيدة وقتها وغاب الاستقرار عن النادي، وكان الفريق دون المستوى الذي يؤهله للفوز ببطولة الدوري".

وأضاف: "شعرت أنه سيكون هناك مشاكل، فرحلت إلى المريخ السوداني بعد إيقافي في الدوري المصري من الفيفا لمدة أربعة شهور".

وأكمل "أطلب محو الأربعة أشهر التي قضيتها في الزمالك من تاريخي لأنني لم أوفق ولم أستكمل عقدي، لذلك أعتبر فترة لعبي للزمالك غير محسوبة، مع كامل احترامي للنادي وجماهيره".