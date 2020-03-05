موقع أميركي يكشف عن ثروة النجم المصري محمد صلاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف موقع أمريكي "ذا لونغ بوردز" عن ثروة نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح الذي يقضي موسمه الثامن في مسيرته الاحترافية خارج مصر.

وقال الموقع إن "صلاح الذي غادر مصر في 2012 للاحتراف في أوروبا، بلغت ثروته الآن نحو 70 مليون دولار"، مشيرة إلى أنه "يتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا من ليفربول قدره 200 ألف جنيه إسترليني، وعقده ينتهي في يونيو 2023".

وتحدث الموقع عن حياة صلاح الشخصية وزواجه من مواطنته ماجي في 2013، وإنجابه طفلة أسماها مكة ثم طفلته الثانية كيانا.

وسلط الموقع الأميركي الضوء على النشاطات الخيرية التي قام بها صلاح في قرية نجريج "مسقط رأسه"، إذ يتبرع بالمال لبناء المستشفيات والمدارس ويعبد الطرق وينقذ أسر من التفكك.