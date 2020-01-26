برشلونة يحسم انتقال بيريز إلى روما

المصدر: مدريد - د.ب.أ

كشفت وسائل إعلام إسبانية، أمس، أن اللاعب الإسباني كارليس بيريز، نجم وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اقترب كثيراً من الانضمام إلى صفوف نادي روما الإيطالي. وأوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أخرج بيريز من حساباته في الفترة الحالية، وأخبره بأن عليه أن يبحث عن نادٍ آخر. ولم يفوت روما هذه الفرصة السانحة وكثف خلال اليومين الماضيين مفاوضاته مع اللاعب الإسباني الصاعد (22 عاماً)، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن ناديي برشلونة وروما اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة انتقال بيريز إلى نادي العاصمة الإيطالية.

وقالت «سبورت» أن بيريز سينتقل إلى روما على سبيل الإعارة مع وجود بند في العقد يتيح للنادي الإيطالي شراء اللاعب مقابل 13 مليون يورو، كما ألمحت إلى أن الناديين اتفقا أيضاً على قيمة صفقة عودة بيريز إلى النادي الكاتالوني مرة أخرى خلال الأعوام المقبلة إذا ما رغب الأخير في استعادته وقدر مبلغ الصفقة بـ25 مليون يورو.

ويبدو أن برشلونة يسير في صفقة بيريز على خطى الصفقة التي أبرمها مع نادي شالكه الألماني لبيع لاعبه الفرنسي جان كلير توديبو، مقابل 25 مليون يورو، في حين نص أحد بنود العقد على عودة اللاعب لبرشلونة في المستقبل مقابل 50 مليون يورو.