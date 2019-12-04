إبراهيموفيتش «قريباً في إيطاليا»

المصدر: ميلانو - وكالات

ألمح لاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى إمكانية عودته الى ايطاليا حيث لعب سابقا لصالح الأندية الثلاثة الكبرى ميلان، انتر ويوفنتوس، حين قال في مقابلة «أراكم قريبا في إيطاليا».

وأعلن إبراهيموفيتش (38 عاماً) رحيله عن لوس أنجليس غالاكسي الشهر الفائت عقب خروج النادي من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي.

وقال اللاعب الذي انتقل من مانشستر يونايتد الانجليزي إلى الولايات المتحدة في مارس 2018 في حديث إلى موقع «جي كيو ايطاليا» «سأنضم إلى نادٍ بحاجة للعودة الى الانتصارات وتجديد تاريخه وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع».

وأكد العملاق السويدي «إنها الطريقة الوحيدة التي سأكون قادراً من خلالها على إيجاد التحفيز لمفاجأتكم مجدداً.. الأمر لا يتعلق فقط باختيار فريق، إذ أن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في مكانها، بما في ذلك مصالح عائلتي». وأردف «أراكم قريبا في إيطاليا».

وأشارت تقارير صحافية إيطالية أن ميلان قدم لإبراهيموفيتش عرضا لمدة ستة أشهر في ظل المستويات السيئة للفريق أدت إلى احتلاله المركز الـ11 في «سيري أ».

ويبدو نابولي وصيف الموسم الماضي وجهة محتملة، إذ يحتل النادي الجنوبي المركز السابع بعد ست مباريات متتالية من دون أي فوز.

وقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي السابق: «أحب أن أصنع الفارق.. لا أريد أن أقوم ببعض الأمور بطريقة صائبة، بل بكل شيء».

ولعب ابراهيموفيتش لصالح ميلان بين عامي 2010 و2012 وقاد الفريق الى آخر ألقابه في «سيري أ» عام 2011، مسجلا 42 هدفا في 61 مباراة في الدوري الايطالي خلال هذين الموسمين. وحقق لقب الدوري ثلاث مرات مع انتر (2007، 2008 و2009) ومرتين مع يوفنتوس (2005 و2006) تم إبطالهما في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج المباريات «كالتشيوبولي» التي هزت ايطاليا في العام 2006.