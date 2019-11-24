الهلال السعودي "يفترس" أبطال آسيا.. "بطل بجدارة"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بتغلبه، اليوم، على أوراوا ريد الياباني بهدفين نظيفين في إياب الدور النهائي بعدما كان قد أنهى لقاء الذهاب في الرياض بالفوز بهدف دون مقابل.

وتسيد الهلال المباراة بالكامل، وسجل هدفي الفوز في الشوط الثاني بواسطة سالم الدوسري (74) والفرنسي غوميز (90+3)، وظهر "الزعيم" في أبهى صورة فنية ليحرز لقبه الثالث بعد 1992 و2000.

وضمن الهلال تمثيل قارة اسيا في كأس العالم للاندية المقررة الشهر المقبل.

وعلى صعيد الألقاب الفردية، فاز "الأسد غوميز" بجائزة هداف البطولة برصيد 11 هدفاً، فيما نال الإيطالي جوفينكو لقب أفضل لاعب في المباراة.