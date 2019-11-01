أروابارينا يدافع عن لاعبه البرازيلي: داسيلفا تعدى على مدافع النصر لكنه لم يقصد "الإيذاء"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

دافع مدرب شباب الأهلي، الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، عن البرازيلي، ليوناردو دا سيلفا، مؤكد أن اللاعب لا يستحق هذه العقوبة الكبيرة التي صدرت مؤخراً في حقه.

وعاقبت لجنة الانضباط، لاعب شباب الأهلي ليوناردو دا سيلفا بالإيقاف أربع مباريات من بينها عقوبة الطرد وتغريمه 200 ألف درهم لاعتدائه بالضرب دون كرة على لاعب النصر محمد عايض خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وقال في تصريحات عقب مباراة عقب: "هناك عنف قد صدر من جانب "دا سيلفا" ضد لاعب النصر، لكنه لم يكن متعمدا على الاطلاق، كنت أرى أن اللاعب يستحق الورقة التي تعرض لها، لكن معاقبته لما هو أكثر من ذلك أمر كبير علينا وعلى اللاعب أيضا".

وأوضح: داسيلفا دائما ما يبحث عن الكرة وهو لاعب متحمس طوال الوقت في أداءه وفي طريقة لعبه ولكن بالنسبة لي كمدرب وقد كنت قريبا من الواقعة لم الحظ بأن داسيلفا لديه النية لتعمد إيذاء مدافع النصر".



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