مانشستر يونايتد يعقد صفقتين في الشتاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد خصص ميزانية كبيرة لإبرام صفقتين في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت الصحيفة: «إن نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إد وودوارد، منح الضوء الأخضر لإبرام صفقتين في يناير المقبل بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني». وتسعى إدارة مانشستر يونايتد إلى دعم صفوف الفريق بضم الثنائي الألماني لاعب باير ليفركوزن كاي هافيرتز، ونجم بايرن ميونيخ توماس مولر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد أرسل كشافي النادي لمشاهدة هافيرتز أمام فيردر بريمن ومولر أمام يونيون برلين الأسبوع الحالي، مشيرة إلى أنه لسوء الحظ، كان هافيرتز مصاباً ولم يلعب، ولكن مولر لعب لمدة 90 دقيقة وفاز فريقه 2-1.

وذكرت الصحيفة أن اللاعبين يمران بمراحل مختلفة في مسيرتهما، ولكنهما سيقدمان الإضافة لكتيبة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.