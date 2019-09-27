غيابات مؤثرة في برشلونة قبل لقاء "الفريق المدريدي"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

يمر برشلونة الإسباني بأزمة عندما يجد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي نفسه أمام غيابات مؤثرة قبل مواجهة مضيفه خيتافي "الفريق الصغير في العاصمة مدريد" في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويتقدم الغائبين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة الفريق الماضية أمام فياريال، ولحقه الشاب الواعد أنسو فاتي للإصابة في مران برشلونة اليوم، فضلاً عن الإصابات السابقة للمدافعان الفرنسي صامويل أومتيتي وجوردي ألبا، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش وثلاثتهم لم يخوضوا مباراة فياريال.