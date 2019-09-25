«الرصاص» ينهي حياة لاعب سلة أميركي

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

نعى النادي الرياضي، حامل لقب الدوري اللبناني في كرة السلة، لاعبه الأميركي السابق أندريه إيميت، الذي توفي، أول من أمس، قتلاً بالرصاص في دالاس الأميركية.

وكتب «الرياضي» في موقعه الرسمي على «فيس بوك»: «نعى النادي الرياضي في بيروت اللاعب الأميركي أندريه ايميت، الذي لعب وتألق مع الفريق قبل مواسم عدة، وتلقى الرياضي ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة لاعبه السابق، الأميركي أندريه إيميت، خلال وجوده في بلاده»، وتابع البيان عن اللاعب الذي حمل ألوانه في 2012: «لقد كان إيميت لاعباً مميزاً، والنادي الرياضي آلمه الخبر المفجع، ونتمنى لروحه أن ترقد بسلام».

وبحسب تقرير للشرطة، كان إيميت (37 عاماً) جالساً في سيارته خارج منزله عندما اقترب منه شخصان مسلحان، وبعد مشاجرة فرّ إيميت لكن تم إطلاق النار عليه، وعثر عليه أحد المارة في وقت لاحق لكنه توفي بالمستشفى. وتضمن مشواره الاحترافي مشاركات في بطولات الصين، فنزويلا، فرنسا، لبنان (الرياضي وعمشيت)، المكسيك وبويرتوريكو.