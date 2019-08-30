فيدرر يطالب بالعدالة في توزيع جوائز التنس

المصدر: واشنطن - رويترز

‬تبنى نجم التنس العالمي، السويسري روجر فيدرر قضية متعلقة بلاعبي التنس الأقل تصنيفا وقال أول من أمس إنه سيحارب من أجل العدالة في هذا الأمر، وحتى يتم توزيع حصة أكبر من الجوائز المالية عليهم في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين.

وقال اللاعب السويسري المخضرم، عقب فوزه على البوسني دامير جومهور، في بطولة أميركا المفتوحة، 3-6 و6-2 و6-3 و6-4، إن جوائز اللاعبين الأعلى في التصنيف تحسنت بشكل ملحوظ منذ بداية مسيرته، لكن الوضع ليس مشابهاً في المراكز الأدنى.

وأكد فيدرر أن ارتفاع نسبة الأرباح في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، يجب أن يُستغل في تحسين مكافآت اللاعبين الذين يخفقون في دخول القرعة الرئيسة.

وأبلغ الصحافيين «هذا ما سنحارب من أجله.. أعرف بطولات لا تعتبر جذابة بشكل كافٍ تعطي زيادة في المكافآت للمتأهلين للدور الأول أو الثاني».

ويحصل الفائز في مسابقتَي الرجال والسيدات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، على 3.85 ملايين دولار، أما اللاعب الذي يظهر في الدور الأول فيحصل على 58 ألف دولار، مقارنة بالحصول على 4000 دولار فقط العام الماضي.

ويعاني اللاعبون ببطولات التحدي، والمتأهلون للبطولات الأربع الكبرى عبر التصفيات، من غياب الاستقرار في مسيراتهم، لقلة الرعاة والنفقات الباهظة للمدربين والسفر والإقامة.

وقال فيدرر إن من المهم توفير ضمانات مالية للاعبين الواعدين، لعدم دفعهم للاستسلام وترك اللعبة.

وتابع اللاعب الحاصل على 20 لقباً بالبطولات الأربع الكبرى «يضحي هؤلاء بكثير من الوقت والجهد بالقدر نفسه مثل اللاعبين الأعلى تصنيفاً، ونأمل الحصول على هذا الحق خلال خمس إلى 10 سنوات».

3.85

ملايين دولار هي الجائزة المالية المخصصة للفائز في مسابقتَي الرجال والسيدات، ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.