إطلاق كأس السعودية للفروسية في فبراير 2020

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

أعلن الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في السعودية، عن تنظيم المملكة النسخة الأولى من سباق «كأس السعودية»، البطولة العالمية في سباقات الخيل، البالغ إجمالي جوائزها 20 مليون دولار، وتقام في 29 فبراير من العام المقبل، على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في مدينة الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية في السعودية، في تصريحات صحافية، إن «تنظيم هذه البطولة العالمية للمرة الأولى في المملكة، يأتي انطلاقاً مما تحظى به رياضة الفروسية من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، الذي كان له الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية وانتشارها في أرجاء المملكة».