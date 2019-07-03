أبوريدة: مصر قادرة على استضافة كأس العالم 2030

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، أن مصر جاهزة لمعاونة كوت ديفوار في أي شيء، خلال تنظيم النسخة بعد المقبلة في 2023».

وقال أبوريدة في مؤتمر صحافي، أمس: «إن رئيس الجمهورية المصري عبدالفتاح السيسي، بصفته رئيساً للاتحاد الإفريقي، أسهم في تنظيم البطولة بشكل متميز، والرئيس شخصياً رصد مبالغ مالية كبيرة للتنظيم وكان يتابع، وكذلك رئيس الوزراء المصري، يومياً عملية التنظيم. الصرف على البنية التحتية أمر جيد، لأنه سيكون للأجيال المقبلة، والرئيس طالب بأن تكون نسخة مصر هي الأفضل من حيث التنظيم». وأضاف أن «مصر بالتأكيد ستحاول أن تخوض سباق تنظيم كأس العالم في المستقبل».

وأوضح أبوريدة أن «في الوقت الحالي مصر ستسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات الإقامة والتسكين لبطولات كبيرة مثل كأس العالم».

وتابع: «مصر نجحت حتى الآن في ما يخص إقامة 24 دولة إفريقية، سواء المنتخبات أو الجماهير»، مشدداً على أنه «بحلول عام 2030 ستكون هناك حلول أفضل لاستيعاب عدد أكبر، وبحلول ذلك الوقت ستكون مصر قادرة على استضافة كأس العالم».

وأضاف أن «مصر سعت إلى استضافة بطولة عالمية في أربعة أشهر، مقارنة بروسيا التي استضافت كأس العالم بعد تحضير ثماني سنوات كاملة، والتنظيم في مصر لا يقل عن المونديال».

أكد أبوريده أن «ملاعب مصر قريبة للغاية، ولا تحتاج إلى طيران وسفر، وهو أمر مريح للجميع، عكس بعض الدول والتحرك بالطيران في إفريقيا، ومصر راعت راحة الجميع، وبعد البطولة ستكون مصر في خدمة الكاميرون ومدها بكل شيء مطلوب ومساعدتها في التنظيم بأفضل صورة».

وأوضح أن «مصر تسعى إلى استضافة (السوبر الأوروبي)، وجاهزة فوراً لاستضافة كأس إفريقيا للاعبين تحت 23 عاماً المؤهلة للأولمبياد». وعند سؤاله عن العقوبة التي وقعت على عمرو وردة لاعب المنتخب المصري، قال: «العقوبة التي تم توقيعها على وردة كان هدفها التقويم».

وأضاف: «أرفض كلمة أن هناك لاعباً أٌقوى من اتحاد الكرة المصري، وبالعكس أن اللاعبين ملتزمون جداً بكل شيء، ويحترمون رئيس الاتحاد بصفته المشرف المباشر على المنتخب المصري، ويتعامل مع اللاعبين بوصفهم أولاده، والكل داخل المنتخب يد واحدة وعلى قلب رجل واحد».