صحيفة برازيلية: الجزيرة يخسر قضيته ضد تياجو نيفيس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة "سوبر سبورت" البرازيلية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بتبرئة نادي كروزيرو البرازيلي من تهمة التعاقد مع لاعب فريق الجزيرة، البرازيلي تياغو نيفيس قبل نهاية عقده.

وقالت الصحيفة البرازيلية: "تمت تبرئة نادي كروزيرو من طرف الفيفا في القضية التي رفعها نادي الجزيرة بشأن التعاقد مع لاعب الوسط تياغو نيفيس في عام 2017 والتي طلب فيها نادي الجزيرة تعويضه مبلغ 9 مليون يورو".

وأضافت: "تياغو نيفيز استخدم حجته في اكمال إجراءات التعاقد وهي أنه لم يتسلم راتب ثلاثة أشهر قبل أن يتوقف عن المشاركة في مباريات الفريق".