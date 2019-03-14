أحمد بن محمد يبحث موضوعات رياضية وأولمبية مع مسؤولين دوليين

المصدر: دبي - وام

بحث سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مع عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية التي تزور الدولة، خلال الفترة الحالية، إمكانية تعزيز سبل التعاون في الحركة الأولمبية والمجال الرياضي على المستويات كافة. جاء ذلك خلال لقاءات سموّه، صباح أمس، بمركز دبي المالي العالمي مع كل من سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة لودوفيك بوي، والقنصل العام الفرنسي في دبي، راجا رابيا، وسفير جمهورية بولندا لدى الدولة، روبرت روستيك، ورئيس اللجنة الأولمبية البولندية أندرزيج كراسنيسكي، ورئيس الوكالة اليابانية للرياضة دايتشي سوزوكي.

واستهل سموّه لقاءاته مع لودوفيك بوي الذي أكد أهمية تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الرياضي والاستفادة من كل الجوانب الرياضية في البلدين، خصوصاً أن الإمارات تمتلك بنى تحتية ومنشآت ومرافق رياضية عالية الجودة، مكّنتها من الحصول على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث والاستحقاقات القارية والعالمية التي شهدت نجاحاً تنظيمياً كبيراً، ومنها كأس الأمم الآسيوية 2019، التي أقيمت مطلع العام الجاري، وكذلك دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019) بمشاركة 7500 لاعب و3000 مدرب، يمثلون 192 دولة للتنافس على الفوز بجوائز ضمن 24 رياضة فردية وجماعية.

واستعرض سموّه مع السفير الفرنسي آخر المستجدات والترتيبات بخصوص دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تقام في باريس عام 2024، وجهود اللجنة المنظمة لأكبر حدث رياضي في العالم الذي يشهد مشاركة آلاف الرياضيين من مختلف القارات.

كما التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنظيره البولندي أندرزيج كراسنيسكي، حيث شهد اللقاء تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأولمبي والرياضي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في ما يتعلق بتبادل الخبرات المعرفية في النواحي كافة.

واستعرض كذلك سموّه، مع رئيس الوكالة اليابانية للرياضة أبرز الأحداث خلال المرحلة المقبلة الحافلة بالاستحقاقات المهمة التي تعد محطات قوية للرياضيين، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية طوكيو عام 2020، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في القطاع الرياضي بالبلدين بما يحقق الفائدة المرجوة للجميع، سواء في الجانب الفني أو الإداري أو التنظيمي، لاسيما أن رياضة الإمارات قد شهدت طفرة كبيرة خلال المرحلة الماضية بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، الذي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة وإنجازات ونجاحات متعددة.

حضر اللقاءات نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي حميد القطامي، والنائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية محمد المحمود، وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة طلال الشنقيطي، ومحمد بن سليم عضو المكتب التنفيذي للجنة.