أليغري: سلوك ديبالا سببه «البرد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

برّر مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري تصرّف باولو ديبالا، نجم السيدة العجوز، خلال مباراة بارما، أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، بأنه «غادر الملعب بعدما شعر بالبرد». وقال أليغري، لموقع «كالتشيو ميركاتو»: «مغادرة ديبالا للملعب؟ أتوقع أنه قام بذلك بعدما شعر بالبرد».

وكان أليغري أبقى ديبالا خلال مباراة بارما التي انتهت بالتعادل 3-3، على مقاعد البدلاء، إلا أن اللاعب قرر مغادرة الملعب والدخول إلى غرفة الملابس.يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن نابولي الوصيف.